جليلة بن خليل: ارتفاع نسبة الملقحين ضد كورونا مكن من تحسن جميع مؤشرات الوضع الوبائي في تونس

أكدت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، جليلة بن خليل، اليوم الاربعاء، أن ارتفاع التغطية بالتلاقيح ضد كورونا على المستوى الوطني والتي بلغت 70 بالمائة ساهم الى حد كبير في تحسن جميع مؤشرات الوضع الوبائي.

وقالت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الاجتماع الدوري للجنة مساء أمس، سجل تراجعا ملحوظا في عدد الوفيات الناتجة على الاصابة بالفيروس بالاضافة الى تراجع عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات.

كما بينت ان اللجنة قررت المحافظة على نفس اجراءات القبول في المعابر الحدودية بالنسبة للوافدين على تونس من الخارج وهي الاستظهار بجواز التلقيح بالنسبة للملقحين وتحليل “بي سي ار ” سلبي لم يمض عليه 48 ساعة بالنسبة لغير الملقحين.

وشددت بن خليل على ضرورة مواصلة الالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة ولا سيما في الاماكن المغلقة مع امكانية التخلي عنها في الاماكن المفتوحة.

واعتبرت انه رغم ارتفاع نسبة الملقحين في تونس فان الاقبال على تلقي الجرعة الرابعة لتعزيز المناعة غير كاف داعية المعنيين بهذه الجرعة (الاشخاص من 50 سنة مافوق واصحاب الامراض المزمنة) الى الاقبال على مراكز التلقيح.