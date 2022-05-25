الرابطة المحترفة الاولى: النادي الصفاقسي يفوز على النجم الساحلي 1-صفر

تمكن النادي الرياضي الصفاقسي من تحقيق الفوز على النجم الساحلي بنتيجة 1-صفر في المباراة التي دارت اليوم الاربعاء في ملعب الطيب المهيري بصفاقس في اطار الجولة السابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وجاء هدف النادي الصفاقسي بفضل اللاعب ايمن الحرزي في دق(59).

ورفع ابناء المدرب نبيل الكوكي رصيدهم الى 11 نقطة ليلتحقوا مؤقتا بالنجم الساحلي في المركز الثالث.

وعرفت المباراة اقصاء لاعب النادي الصفاقسي نابي كامارا في دق 90 ز6.

الأربعاء 25 ماي 2022

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي 1 ايمن الحرزي (59)

النجم الرياضي الساحلي صفر

الخميس 26 ماي 2022

في ملعب مصطفى بن جنات المنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري – الترجي الرياضي التونسي

حكم الساحة : محرز المالكي

حكم “الفار” : يوسف السرايري

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي – الاتحاد الرياضي ببنقردان

حكم الساحة : عامر شوشان

حكم “الفار” : يسري بوعلي

الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 17 6 4 2 0 8 2

2- الاتحاد المنستيري 12 6 3 1 2 7 5

3- النجم الساحلي 11 7 3 1 3 12 8

— النادي الصفاقسي 11 7 2 3 2 7 5

5- النادي الافريقي 10 6 2 1 3 3 6

6- اتحاد بنقردان 3 6 0 2 4 1 12