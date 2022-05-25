توننداكس ينهي معاملات الاربعاء على منحى ايجابي مرتفعا بنسبة 41ر0 بالمائة

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” معاملات، الاربعاء، على منحى ايجابي، ليرتفع بنسبة 41ر0 بالمائة مدركا النقطة 55ر7363، في ما لم تتجاوز قيمة المعاملات للحصّة 2،8 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وعاد أفضل أداء، خلال الحصة، إلى مجمع تواصل القابضة، بعد أن زاد سعره بنسبة 4ر4 بالمائة وأقفل عند مستوى 710ر0 دينار. وقدّرت قيمة التبادل على السهم ب 7 الاف دينار.

وتطوّر سعر سهم إسمنت قرطاج بنسبة 8ر3 بالمائة وبلغ مستوى 370ر1 دينار، في ظل مبادلات قدّرت بقيمة 160 الف دينار.

وسجل سهم الشركة العقارية التونسية السعودية أهم تراجع بلغت نسبته 4ر4 بالمائة وأقفل سعر السهم عند 950ر1 دينار، دون تسجيل أي مبادلات.

وصنف سهم بنك تونس العربي الدولي في خانة الاسهم الاكثر تبادلا خلال الحصة، ليستحوذ على معاملات بقيمة 468 الف دينار، اي بنسبة 17 بالمائة من المعاملات الجملية للحصة. وأقفل السهم عند سعر 600ر68 دينار بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0 بالمائة.