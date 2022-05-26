وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطلق موقع واب خاص بعروض التكوين الجامعي

تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنّه تمّ إنجاز موقع واب خاص بالدليل التونسي لعروض التكوين الجامعي على الرابط التالي: ” http://uni-formation.rnu.tn/ .

ويعتبر هذا الدليل مرجعا لمسالك التكوين المؤهّلة والتي تؤمنها مؤسسات التعليم العالي والبحث ويشمل كافة مسالك الشهادات الوطنية للإجازة والماجستير والدكتوراه في نظام “أمد” إضافة إلى الشهادات الوطنية خارج نظام “أمد” (الدراسات الطبية، الدراسات الهندسية، الهندسة المعمارية، الباكالوريوس…)

كما يمثّل الدليل التونسي لعروض التكوين الجامعي مصدرا هاما للنفاذ إلى المعلومة المحينة ويتوجه بالخصوص إلى الطالب من خلال تمكينه من حسن اختيار المسلك الذي يتناسب وكفاءاته أو تصحيح مساره الأكاديمي أو توسيع معارفه كما يضمن له التسجيل في شهادة مؤهلة ومرخّص لها من طرف

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و الى مؤسسات التعليم العالي في القطاعين العام والخاص قصد متابعة مدة تأهيل الشهادات التي تؤمنها وتقديم مطالب

إعادة الـتأهيل في الآجال

كما يتوجه الدليل الى المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي كمصدر معلومة لمعرفة الاختصاصات المؤمنة بكافة مؤسسات التعليم العالي والبحث بما يمكّن من توجيه حاجياتها في كل ما يتعلق بعروض التربصات أو عروض العمل والى الشركاء الوطنيين والدوليين كقاعدة معلومات لإعداد برامجها العامة ومشاريعها خاصة منها المتعلقة بدعم التشغيلية عبر تيسير الاندماج المهني أو تطوير المبادرة وبعث المشاريع

وللاشارة تمّ إنجاز هذا الموقع في إطار التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وذلك ضمن مشروع Tunisia- JOBS