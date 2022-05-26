سليانة: عملية بيضاء تحاكي إطفاء حريق بمزرعة قمح بمنطقة بو عبد الله من معتمدية كسرى

نظّمت الادارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة، اليوم الخميس، بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وادارتي الغابات والتجهيز، عملية بيضاء تحاكي إطفاء حريق بمزرعة قمح بمنطقة بو عبد الله من معتمدية كسرى، وذلك للوقوف على مدى جاهزية اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة.

وذكر المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة، العميد محمد علي بن بيهي، في تصريح لـ(وات)، أن الحريق الذي نشب بالحقل تسرب إلى جبل بو عبد الله بالمنطقة وبعد إستطلاع المكان تبيّن للمتدخلين وجود خطورة على المدرسة الإبتدائية ببوعبد الله، ما استوجب ضبط خطة لحمايتها وإجلاء التلاميذ ومتساكني الغابة.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ضبطت خطّة جهوية لضمان نجاعة التدخّل حيث تم إعطاء الأولوية المطلقة لتأمين صابة الحبوب إضافة إلى الإنطلاق في حماية الغابات.

من جانبه، قال والي سليانة، عبد الرزاق دخيل، في تصريح لـ”وات”، إن الأطراف المتدخلة إنطلقت منذ شهر مارس الفارط في ضبط الإستعدادات للتوقي من الحرائق والتنسيق في ما بينها خلال جلسات دورية سواء للجان الجهوية لتفادي الكوارث أو المجلس الجهوي للأمن.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ زيارات ميدانية، بمشاركة الوحدات الأمنية ومصالح التجهيز والفلاحة والإتحاد الجهوي للفلاحة إلى الحقول ومراكز التجميع، لتحسيس الفلاحين بأهمية الحفاظ على الصابة، مؤكدا على جاهزية كافة الأطراف للتدخل عند الحاجة.

بدوره، بيّن رئيس دائرة الغابات بالنيابة، عبد الحميد السماتي، أن مصالح الغابات انطلقت منذ شهر أفريل المنقضي في صيانة المسالك الغابية والقواطع النارية التي من شأنها الحدّ من انتشار الحرائق، وقد تمت صيانة أكثر من 80 كم من المسالك الغابية، فضلا عن فتح 11 كم من القواطع النارية بمعتمدية مكثر.