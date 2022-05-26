“الهايكا” تسلط خطية مالية قدرها 20 ألف دينار ضد إذاعة “شمس أف.أم”

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا”، في جلسته المنعقدة يوم 9 ماي الجاري، تسليط خطية مالية قدرها عشرون ألف دينار على المحطة الإذاعية “شمس أف.أم”.

وأرجعت “الهايكا” قرار مجلسها في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، للخروقات التي تضمنتها حلقة برنامج “الماتينال” التي تم بثها بتاريخ 9 أفريل 2022 ، والمتعلقة باستعمال ألفاظ وعبارات غير لائقة.

وأوضحت أن الحلقة تضمنت حثا على العنف، في تعارض مع واجب تقديم مضامين إعلامية يتم فيها حسن اختيار العبارات المستعملة احتراما لمختلف فئات المستمعين، وهو ما يعتبر مسا من أخلاقيات المهنة الصحفية، ويتعارض مع مقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وكراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة.

كما قرر المجلس سحب الجزء موضوع القرار من الموقع الرسمي للإذاعة، ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وعدم إعادة بثه أو استغلال جزء منه.

وذكّرت “الهايكا” في بلاغها، بأن الإذاعة تعتبر في حالة عود، حيث سبق وأن وجهت لها قرارا، بتاريخ 31 جانفي 2022، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار بخصوص حلقتي 3 و4 جانفي 2022 من البرنامج ذاته، لما تضمنته من خروقات شتم وتوظيف الإذاعة للتهجم على الأشخاص.