اضراب عام بهذه الولاية..

أقرت الهيئة الإدارية الجهوية العادية للاتحاد الجهوي للشغل المنعقدة اليوم الخميس 26 ماي 2022 مبدأ الإضراب العام الجهوي مع ترك تحديد موعده للمكتب التنفيذي الجهوي.

وأكد فاروق العياري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن النظام الداخلي في تصريح لاذاعة موزاييك أن قرار الإضراب جاء بعد نقاش مستفيض، وذلك على خلفية تردي الاوضاع البيئية والتنموية والاقتصادية بالجهة مع تراجع الحكومة عن تنفيذ ما التزمت به سابقا بخصوص إيجاد حل لمسالة النفايات في اجتماع 6 ديسمبر 2021 .

وأضاف فاروق العياري أن الهيئة الإدارية الجهوية تبنت ما دعا إليه المكتب التنفيذي الموسع بخصوص تنظيم ندوة إطارات بصفاقس يوم 2 جوان 2022 بإشراف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.