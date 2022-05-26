مصالح الحرس الديواني تحجز كميات من قطع الغيار والملابس والمصوغ المهرب بقيمة 385 ألف دينار

حجزت وحدات الحرس الديواني بسيدي بوزيد خلال مداهمة مخزن كمية هامة من قطع غيار السيارات متأتية من التهريب بلغت قيمتها 100 ألف دينار، وذلك في إطار تكثيف مجهودات مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني.

كما تمكّنت الوحدات الديوانية والأمنية بالجهة، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة، الخميس، من حجز كمية من المصوغ من الذهب مجهولة المصدر تزن 548 غراما لا يملك صاحبها في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها وبلغت قيمتها 56 ألف دينار.

ومن جهة أخرى حجزت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني ببن عروس، مبلغا ماليا بقيمة 101 ألف دينار لم يدل صاحبه في شأنه بوثائق تثبت شرعية مسكه، وذلك إثر إخضاع سيارة خفيفة تحمل ترقيما تونسيا للتفتيش الدقيق.

وفي الإطار نفسه، تمكنت فرقة الحرس الديواني بسليانة، إثر نصب كمين بالجهة، من ضبط شاحنة تحمل ترقيما تونسيا محملة بكمية هامة من الملابس الجاهزة قدرت قيمتها بحوالي 130 ألف دينار، وفق المصدر ذاته.