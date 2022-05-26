رئيس الجمهوية يؤكد ضرورة اعتماد مقاربة جديدة للسياحة كي تصبح تونس وجهة سياحية متميزة

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى لقائه بوزير السياحة محمد المعز بلحسن،الخميس، ضرورة اعتماد مقاربة جديدة للسياحة “لا تقتصر على أشعة الشمس أو البحر حتى تصبح تونس وجهة سياحية متميزة وتحتضن مؤتمرات في شتى أنواع الاختصاصات”.

واعتبر رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء المنتظم، بقصر قرطاج، أن عدة مناطق في تونس فريدة من نوعها ويمكن أن تكون وجهة سياحية جاذبة للكثيرين في الصحراء والشمال الغربي والوسط وغيرها من المناطق الأخرى.

وتم التعرض، بالمناسبة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى مبادرة عدد من التونسيين المتمثلة في انشاء بيوت ضيافة في كامل أنحاء الجمهورية، لاسيما وان هذا الصنف من السياحة قد حقق نجاحا باهرا سواء بالنسبة إلى أصحاب المبادرات أو كذلك بالنسبة إلى المحيط الذي توجد به هذه المنشآت.

وأكد رئيس الجمهورية أنه بالإمكان، في إطار الشركات الأهلية، أن يبادر الشباب ببعث مثل هذه المؤسسات السياحية.

كما تناول اللقاء القطاعات المرتبطة بالسياحة ومن بينها الصناعات التقليدية التي تضررت لسنتين بسبب توقف النشاط السياحي نتيجة جائحة كوفيد-19.