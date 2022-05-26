القصرين: رفع 11 مخالفة خلال حملة مراقبة اقتصادية لمحلات بيع اللحوم الحمراء بسبيطلة

أسفرت حملة مراقبة إقتصادية مشتركة، نفذتها اليوم الخميس، فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين والفرق الصحية والبيطرية والحرس البلدي، والشرطة البلدية والبيئية بمحلات بيع اللحوم الحمراء في مدينة سبيطلة، عن رفع 11 مخالفة إقتصادية، تعلقت أغلبها بمسك وعرض منتوجات بدون حمل الختم الصحي، وإستعمال أدوات وزن غير خاضعة للتحقق الدوري.

وذكر مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين، المصدر في تصريح ل(وات)، أن الحملة خصصت لمراقبة مدى إحترام محلات بيع اللحوم الحمراء للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل في تنظيم هذا القطاع من حيث شفافية المعاملات التجارية ومن حيث احترام التراتيب الصحية المطلوبة، مبرزا أن حملات مراقبة محلات بيع اللحوم الحمراء متواصلة في سبيل التصدي لمختلف أشكال الغش وحماية صحة المستهلك.