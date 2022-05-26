توزر: تحسن في مؤشرات نشاط السياحة بتسجيل زيادة في عدد الوافدين والليالي المقضاة بنسبة 32,8 بالمائة

تحسنت مؤشرات النشاط السياحي في ولاية توزر خلال العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي، وفق احصائيات المندوبية الجهوية للسياحة، التي بينت زيادة في عدد السياح الوافدين في الجهة والمقيمين في النزل السياحة، وذلك في الفترة الممتدة من بداية جانفي الى غاية 20 ماي الجاري، ارتفع خلالها عدد السياح من 23506 سائح سنة 2021 الى 38157 السنة الحالية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع عدد الليالي المقضاة من 48835 ليلة الى 64866 ليلة، أي بنسبة ارتفاع قدرها 32,8 بالمائة، وتحسنت تبعا لذلك نسبة الإشغال في النزل ب3,4 بالمائة، حيث ارتفع من 10,3 الى 13,7 بالمائة.

وبينت معطيات المندوبية الجهوية للسياحة عودة الأسواق التقليدية، على غرار الفرنسيين الذين سجل حضورهم تحسنا ب367 بالمائة، وتحسن توافد السياح الالمان بنسبة 996 بالمائة، الى جانب السياح الايطاليين ب589 بالمائة. وسجلت بدورها باقي جنسيات أوروبا الغربية تحسنا في عدد الوافدين، على غرار السياح البريطانيين والاسبان، الى جانب توافد مجموعات من أوروبا الشرقية، ومثلت السياحة الداخلية المحرك الأبرز للنشاط السياحي.