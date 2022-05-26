صحفيو وعملة إذاعة الزيتونة يشنون إضرابا عن العمل الخميس

نفذ صحفيو وعملة “إذاعة الزيتونة”، الملحقة بمؤسسة الاذاعة التونسية ، إضرابا عاما عن العمل، اليوم الخميس، وفق تأكيد الكاتب العام للنقابة الأساسية للإعلام والثقافة بالإذاعة، مجيد مكاوي.

وأكد مكاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا الاضراب يأتي بعد فشل المسار التفاوضي مع سلطة الإشراف ومسؤولي مؤسسة الإذاعة الوطنية، إذ غاب المعنيون بالتفاوض عن الجلسة الصلحية التي كانت مقررة ليوم الاثنين الفارط.

وأوضح كاتب عام النقابة الأساسية بالاذاعة، أن أهم مطالب صحفيي وعملة إذاعة الزيتونة، تتمثل في تسوية وضعياتهم المالية، وإتمام دمج الإذاعة بمؤسسة الإذاعة التونسية.

يذكر أنه تم الإعلان عن إلحاق إذاعة الزيتونة بمؤسسة الإذاعة التونسية يوم 21 نوفمبر الفارط، بعد أن كانت تمثل أحد ملفات مؤسسات الإعلام المصادرة.