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في بنزرت: يوهم ضحاياه بمنحهم تأشيرات سفر أوروبية بمقابل مادي..

في بنزرت: يوهم ضحاياه بمنحهم تأشيرات سفر أوروبية بمقابل مادي..

2022/05/27 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على اثر ورود عدد من الشكايات للجهات الامنية ببنزرت من طرف عدد من المتضررين وعددهم 4 اشخاص مفادها وجود شخص وعدهم بتمكينهم من تأشيرات سفر لدولة اوروبية بمقابل مادي محترم، الا انه واثر تسلمه المبلغ المطلوب اصبح يماطل ويتخفى ليمكنوا الوحدات الامنية من هوية هذا الشخص، وفق ما افاد به مصدر امني لاذاعة شمس اف ام .

وتمكنت فرقة الشرطة العدلية بنزرت من القبض على المظنون فيه (تجاوز العقد الرابع من العمر) اصيل الجهة، وحجز لديه جواز سفر وعدد من عقود الشغل ونسخ لبطاقات تعريف وطنية، وفق ذات المصدر.

هذا و باستشارة النيابة العمومية في الغرض اذنت بالاحتفاظ به على ذمة البحث الى حين تقديمه لاحقا على انظارها.

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