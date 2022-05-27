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سائق وزير النقل السابق يكشف حقائق ومعطيات صادمة عن الحادث الذي قامت به ابنة أنور معروف بسيارة الوزارة..

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سائق وزير النقل السابق يكشف حقائق ومعطيات صادمة عن الحادث الذي قامت به ابنة أنور معروف بسيارة الوزارة..

2022/05/27 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

كشف سائق الوزير السابق أنور معروف، اليوم الجمعة 27 ماي 2022، عن تفاصيل حادث السيارة الوظيفية (سيارة الوزير)، ليلة 3 مارس 2020، والتي كانت تقودها ابنته.

ونفى السائق علاقته بالحادث، مؤكّدا انه لم يكن يقود السيارة لحظة الحادث.

وكان وزير النقل السابق أنور معروف، قد أكّد في تصريحات إعلامية ان ابنته لم تكن تقود السيارة ولكنها كانت مرافقة فقط، مشدّدا ان السائق هو الذي كان يقود.

من جهته، أكد سائق الوزير، في تصريح لإذاعة “الديوان اف ام”، انه لم يكن يقود السيارة ولم يتواجد بالمكان الّا بعد الحادث حيث تمّ تكليفه بأخذ السيارة الى المستودع.

كما اكّد انه تعرض للهرسلة التهديد لتغيير أقواله، والاعتراف بكونه هو الذي كان يقود السيارة.

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