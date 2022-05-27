هام: سوق جديدة للسيارات بهذه الولاية..

تدخل سوق السيارات بحاجب العيون من ولاية القيروان حيز الإستغلال بداية من 8 جوان القادم وهي السوق الأولى من نوعها في ولاية القيروان، والتي أقرّ المجلس البلدي بحاجب العيون إحداثها، خلال اجتماعه مؤخرا، باعتبارها تتوسّط الجمهورية، ويمكن لها أن تكون نقطة التقاء عدة ولايات وتساهم في دفع الحركية الاقتصادية بالجهة، وفق رئيس بلدية حاجب العيون لزهر نصري.

وأوضح نصري، في تصريح لـ(وات)، أن المساحة المخصّصة لهذه السوق تبلغ 1 هكتار تجاورها أراض بيضاء يمكن استغلالها في وقت لاحق مع توسّع السوق، مشيرا الى أن انطلاق السوق سيكون مبدئيا على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 وذلك كبداية للتعريف بانطلاق سوق للسيارات ببلدية حاجب العيون، ثم سيتم نقلها بعد نحو شهرين إلى مكانها المخصّص.

وأشار إلى انه تم عقد عدة جلسات عمل مع تجار السيارات بالجهة، والذين اكّدوا على التزامهم بانجاح هذه التجربة، لما سيكون لها من مردودية على الجهة، مؤكدا أن الانتصاب بالسوق سيكون مجانيا.