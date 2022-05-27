صادر ضدها حكم بالسجن لأكثر من 70 سنة: تفاصيل القبض على إمرأة محل 26 منشور تفتيش..

على اثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالمرسى الغربية مفادها تردد إمرأة مستراب في شأنها على إحدى المقاهي بجهة حدائق قرطاج, وعليه تم نصب كمين للمعنية وضبطها في وقت وجيز.

بالتحري معها وعرض هويتها على الناظم الآلي تبين أنها محل 26 منشور تفتيش من أجل إصدار صكوك بدون رصيد، التحيل وخيانة مؤتمن وصادر في شأنها أحكام سجنية تقضي بسجنها لمدة 70 عام و06 أشهر ومحل قضية عدلية من أجل التحيل وبطاقة جلب قضائية لدى وحدات أمنية مختلفة.

وبمراجعة النيابة العمومية بتونس أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها والاحتفاظ بها والابحاث متواصلة.