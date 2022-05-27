بعد الضجة التي أثارتها تصريحاتها: سمير الوافي يكشف حقيقة علاقة الحب التي جمعته برباب الماجري..#خبر_عاجل

رد الاعلامي سمير الوافي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك على الشتائم التي تعرض لها والزج باسمه في الحادثة التي تحدثت عنها الممثلة التونسية رباب الماجري المعروفة بشخصية سنية بنت الفلاح خلال استضافتها في برنامج تلفزي والتي قالت انها “كانت على علاقة بشخصية معروفة لكنه احتقرها بسبب فقرها آن ذاك ورفض الزواج منها”.

وقال الوافي “رباب لا تقصدني ومستحيل أن تقصدني وتفكر في إيذائي مثلهم…كنت حب حياتها وكانت قصة حب كبيرة في حياتي إنتهت منذ عشرة سنوات وفرقنا المكتوب ونحن الآن صديقان من بعيد وربي يسعدها ويهنيها… ”

وفي ما يلي نص التدوينة: