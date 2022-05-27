رئيس الجمهورية يؤكد حرص تونس على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع كوريا وتوفير الظروف المناسبة للمستثمرين لبعث المشاريع

اكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى لقائه بالرئيس الشرفي للجمعيّة الكورية للتجارة الدولية ورئيس لجنة ترشح كوريا الجنوبية لاحتضان “اكسبو 2030” كيم يونغ جو، الجمعة، حرص تونس على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع كوريا الجنوبية.

كما اكد سعيد خلال هذا اللقاء، المنتظم بقصر قرطاج، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، سعي تونس الى توفير كل الظروف المناسبة والضمانات اللازمة للمستثمرين لبعث مشاريع وإقامة شراكات واعدة ومثمرة في عدّة قطاعات.

وشدد رئيس الدولة في هذا السياق، على أهمية النقل الجوي في تدعيم فرص اللقاء والتبادل والاستثمار بين رجال الأعمال من البلدين وتشجيع المواطنين الكوريين على اختيار الوجهة السياحية التونسية، مشير إلى أن جائحة كوفيد-19 أثبتت بأن العالم في حاجة إلى اعتماد مقاربة إنسانية مختلفة للعلاقات الدولية، وهي من المبادئ، التي تتقاسمها تونس مع كوريا.

من جانبه، افاد كيم يونغ جو، ان اللقاءات، التّي جمعت بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين في اطار زيارة العمل، التّي يؤديها إلى تونس رفقة وفد هام من رجال الاعمال الكوريين، قد مكّنت من تحديد فرص تعاون وشراكة واستثمار مهمّة.

واعتبر كيم يونغ جو، ان نجاح تونس وكوريا في تجاوز ازمة كوفيد-19، سيمكن من تعزيز آليات التعاون والتبادل الثنائي، وسيفتح المجال أمام فرصة اقامة شراكة لاقتحام الاسواق الافريقية، مؤكدا ان الجمعية الكورية للتجارة الدولية تعمل على جعل تونس وجهة مميزة للمستثمرين والسياح الكوريين، ومعربا عن ثقته في قدرة تونس على تحقيق نسبة نمو مرتفعة مستقبلا.

واشار الى ان بلاده تعتزم عقد قمة سنوية للشراكة مع افريقيا، وتتطلع الى دعم تونس في تنظيم الدورة الاولى لهذا الحدث سنة 2024.

وشكل اللقاء فرصة عرض خلالها الرئيس الشرفي للجمعية الكورية للتجارة الدولية ملف ترشح بلاده لاحتضان تظاهرة “اكسبو 2030”.