الجرندى يؤكد لرئيس المجلس الرئاسي الليبي دعم تونس لحل ليبي يرتكز على الحوار

أعرب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،عثمان الجرندي، دعم تونس لحل ليبي يرتكز على الحوار والتوافق ، لتتمكن ليبيا من استعادة عافيتها والمساهمة بدورها في الاندماج الإقتصادي مع دول الجوار، ولعب دور في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

وأكد استعداد تونس، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، للوقوف مع ليبيا ومساعدتها ومساندتها في كل الاستحقاقات والمحافل الدولية ،وذلك خلال لقائه على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي المنعقدة بمالابو، غينيا الاستوائية، برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

كما بين ، وفق بلاغ للوزارة صدر اليوم السبت، أن دعم تونس متواصل حتى تستعيد ليبيا مكانتها كدولة فاعلة تقوم بدورها الكامل مع بقية دول المنطقة، ليس فقط في إحلال الأمن والسلم، وإنما كذلك في تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة تعود بالنفع على مختلف الدول والشعوب.

من جهته، عبر المنفي عن امتنانه للموقف التونسي المتزن والداعم للتوافق الليبي، معربا عن أمله في مواصلة رئيس الجمهورية وكل دول الجوار والمجتمع الدولي مساندة ليبيا في مسارها والعمل على تسهيل كل ما من شأنه أن يفضي إلى حل ليبي- ليبي متفق عليه بين مختلف الأطراف ويستجيب إلى تطلعات الشعب الليبي التواق للأمن والاستقرار والسلام، حسب نص البلاغ.