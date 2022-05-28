بعد قرار غلق معرض سوسة: وزارة التجارة توضح..

أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بأن تنظيم المعارض والتظاهرات التجارية يخضع للأمر عدد 1747 المؤرخ في 29 أوت 1994 والذي يقتضي بضرورة ترسيم المعارض بالبرنامج الرسمي السنوي المحدد من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة والمتوفر على موقعها الرسمي.

وأوضحت الوزارة أن افتتاح معرض سوسة الدولي كان مبرمجا حسب ما هو مرسم بالبرنامج السنوي ليوم 27 ماي 2022 غير أن مسؤولي المعرض المذكور رغم مراسلتهم وقبولهم بمصالح الوزارة والتنبيه عليهم تعنتوا وبادروا بفتح أبوابه يوم17 ماي فتم استصدار وتنفيذ قرار غلق ضد شركة معرض سوسة الدولي، وتم اعتماد نفس الاجراء بالنسبة لمعرض التسوق بسيدي بوزيد الذي فتح ابوابه أيضا دون الحصول على ترخيص استثنائي من الوزارة باعتباره غير مرسم بالبرنامج السنوي.

وأكدت الوزارة على أنه سيتم التصدي لجميع المعارض العشوائية ضمانا لمبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة بين مختلف المتدخلين من ناحية وحفاظا على سلامة وأمن العارضين ورواد هذه التظاهرات من ناحية أخرى.