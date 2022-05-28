سوسة: الإطاحة بشخص بصدد بيع سماعات تستخدم للغش في الامتحانات الوطنية

أطاحت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة، اليوم السبت، بشخص أصيل ولاية مجاورة بصدد بيع سماعات أذن متطوّرة تستخدم في عمليات الغشّ في الامتحانات الوطنية، كان يقوم بترويجها عبر المواقع الإلكترونية.

وأوضح مصدر أمني، في تصريح لـ”وات”، أنه في إطار التصّدي لظاهرة الغش في الإمتحانات الوطنية، نصبت الفرقة المذكورة كمينا للمشتبه به أفضى للإطاحة به بعد استدراجه في أحد احياء مدينة سوسة، وحجزت لديه 6 سماعات وسيارة كان يستغلّها في عملية البيع، مضيفا أن النيابة العمومية أذنت بفتح محضر عدلي في شأن المظنون فيه والاحتفاظ به قصد تقديمه للعدالة.