مدنينن: تطويق مكان غرق مركب الصيد البحري بأجيم تحسبا لامكانية تسرب المحروقات

على إثر غرق مركب صيد بحري، يوم امس الجمعة، بسواحل جزيرة جربة على مستوى منطقة الشيخ يحيى بجربة اجيم (ولاية مدنين)، تم اليوم تطويق مكان الحادثة باقامة حواجز عائمة على مساحة 300 متر تحسبا لامكانية تسرب المحروقات المقدرة بـ5 أطنان، وفق ما ذكره رئيس نقابة الصيد البحري بأجيم، نجيب بوشويشة.

وجاءت هذه العملية، بالتعاون بين عدة متدخلين من ديوان البحرية التجارية والموانئ والحرس البحري ومعتمدية اجيم ونقابة الصيد البحري، وذلك في تدخلات احترازية رغم ان نسبة تأثير كمية المحروقات على البيئة البحرية ضعيفة جدا، حسب ما أكده بوشويشة لـ(وات).

يذكر، ان مركب صيد بحري غرق، يوم امس الجمعة، بعد ان تعرض الى عطب فني أمام سوء الاحوال الجوية، ليتم انقاذ كامل طاقمه المتكون من 11 بحارا قادمين من ولاية صفاقس.

بر