سليانة: القبض على عنصر مصنف بـ”الخطير” مفتش عنه من أجل الإشتباه في الانضمام الى تنظيم إرهابي

تمكّن، اليوم السبت، أعوان وإطارات فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسليانة، من القبض على عنصر مصنف بالخطير مفتش عنه من أجل الإشتباه في الانضمام إلى تنظيم ارهابي بالروحية، صادرة في شأنه أحكام سجنية من المحكمة الابتدائية تونس1 ، وفق ما أفاد به مصدر أمني.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن العملية تتنزل في إطار التوقي من المخاطر الارهابية وتشديد المراقبة على العناصر المتطرفة، لافتا إلى أن المظنون فيه أصيل الروحية ويبلغ من العمر 30 سنة.

وأشار، إلى أنه تم الاحتفاظ به وإستكمال الاجراءات في شأنه وإحالته على مصدر التفتيش، وذلك بعد إستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس1.