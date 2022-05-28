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البطولة الافريقية للاندية للكرة الطائرة سيدات: النادي النسائي بقرطاج مع الاهلي المصري في نصف النهائي

2022/05/28 أخبار, المصدر مع وات, رياضة نيوز

تاهل فريق النادي النسائي بقرطاج الى الدور نصف النهائي للبطولة الافريقية للسيدات للكرة الطائرة بعد فوزه اليوم في قليبية على نادي فتيات القوات المسلحة الرواندية في ربع نهائي البطولة بنتيجة 3-صفر( 25-19 و25-8 و25-12)
ويلاقي النادي النسائي بقرطاج يوم الاثنين في قليبية الاهلي المصري في نصف نهائي البطولة

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