ابرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 29 ماي 2022

اهتمت الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الأحد ، ببعض المواضيع ذات الصلة بالشأن الوطني من أبرزها التحديات المطروحة أمام الاستفتاء ومخاوف من “الفشل ” والبحث عن مخرج يجنب البلاد فرضيات سيئة فضلا عن تسليط الضوء على ما يجري في المياه الاقليمية التونسية من استباحة لسيادة الدولة خاصة من طرف الجار الايطالي .

” التأجيل والتجميع لتفادي الفوضى والمجهول…تحديات أمام الاستفتاء ومخاوف من الفشل ”

(جريدة الصباح)

“يبحث رئيس الجمهورية قيس سعيد وهيئة الانتخابات عن مخارج آمنة لتجاوز العقبات أمام استفتاء 25 جويلية وما تطرحه من مخاطر قدح في مشروعية العملية برمتها وفي هذا الاطار تنزل لفقاء الرئيس بفاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابت عشية أول أمس بعد ارجاء مجلس الهيئة المنعقد الجمعة المصادقة على مشروع روزنامة الاستفتاء حول مشروع دستور جديد لمدة 48 ساعة والبقاء في حالة انعقاد” .

“وتبدو المعوقات أمام تنظيم الاستفتاء في موعده حقيقية وكثيرة وفي مقدمتها ضغط الوقت والحاجة الى امكانيات مادية ولوجستية وتنقيحات تشريعية منها التسجيل الألي للناخبين والتسجحيل وتحيين التسجيل عن بعد بعد تمكين الهيئة من اجراءات خاصة في علاقة باقتناء تجهيزات ومعدات العمل الى جانب تنقيح القانون الانتخابي في علاقة بمن هي الأطراف التي ستتولى الحملة التفسيريى التي تسبق الاستفتاء “.

“ولعل في حجم التحديات أمام استفتاء الرئيس وجدية المخاوف بشهادة مناصري الرئيس قبل خصومه ، ما يعتبر دعما اضافيا لحجج المطالبين بتأجيل الاستفتاء الى حين توفر كل المقومات القانونية والمادية وكذلك لتوفير الفرصة لمزيد الحشد والتجميع حول الاستفتاء لتفادي الفشل وما قد يعقبه من سيناريوهات يبدو بعضها مرعبا على مستقبل البلاد ”

” أقل من شهرين عن موعد الاستفتاء …انقلاب الموازين والضغط على رئيس الجمهورية ”

(جريدة المغرب)

“يبدو أن الرئيس في طور فقدان أسبقيته في اللعبة السياسية التي أخضعها لنسق خطواته .فاليوم يقدم الرئيس تدريجيا قدرته على قيادة العملية السياسية ويفسح المجال لقوى سياسية ومنظمات لتفتك من يده زمام المبادرة بعد أن احتكر الأمر لأشهر عشرة “.

“منذ ال25 جويلية 2021 دفع الرئيس كل اللاعبين في المشهد التونسي الى الزاوية ليحاصرهم ويربكهم مما أفقدهم القدرة على التخطيط السياسي وهذا ما جعلهم يغرقون في رد الفعل تجاه ما يصدر عن الرئيس “.

“هذا الوضع كان المستفيد منه هو الرئيس فقط ، فهو نجح في سلب الفاعلين السياسيين الأرض التي يقفون عليها وجعلهم في خضم مجاراة سياسته ورد الفعل ضدها دون القدرة على طرح مبادرات سياسية أو التخطيط لادارة المواجهة معه .”

“أي أن هذا الدفع كان ناجعا ومثمرا طوال الأشهر العشرة الفارطة ، غير أنه اليوم ومع تطاول مدة استعمال هذه الحركة فقد فقدت عناصر قوتها خاصة مع الاقتراب من موعد الاستفتاء على الدستور الجديد “.

“مع رفض المنظمة الشغيلة المشاركة في مسارات الرئيس…مطالب الطبقات الشغيلة قد تصبح محل مزايدة ولا مبالاة من الحكومة”

)جريدة الصحافة)

“مع تسارع الأحداث على المستوى السياسي في بلادنا تتزايد المخاوف من مصير يبدو مجهولة في علاقة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور سيما مع الرفض المبدئي للاتحاد العام التونسي للشغل للدخول في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية وما قد ينجر عن هذا الرفض من تعنت حكومي ازاء الملفات الاجتماعية الحارقة والتي تنتظر حلولا عاجلة في ظل انسداد الأفق المعيشي أمام الطبقات الاجتماعية ” .

“وتبدو المخاوف جلية ازاء التعنت الذي يراه الاتحاد العام التونسي للشغل من قبل رئيس الجمهورية في أخذ تصورات أحادية ومسقطة دون استشارة الفاعلين في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ذلك أن هذا التمشي لن يخلق الا مزيدا من تأزم الأوضاع وتشعبها بعد يأس المواطن اليوم من بوادر الانفراج وغياب بصيص من الأمل في عملية الاصلاح التي لن يكون الا بطريقة تشاركية دون اقصاء الجميع باستثناء من ثبت عليهم تهم وتجاوزات في استغلال السلطة أو في العمل الحزبي “.

“يحدث في مياهنا الاقليمية …”الحراقة ” ولصوص الأسماك يستبيحون بحارنا ؟

(جريدة الشروق)

“من جرجيس الى أقصى الجنوب التونسي الى طبرقة في أقصى الشمال المشهد يتكرر تقريبا في كل الموانىء التونسية وهو لمراكب صيد تحمل أعلاما اما ايطالية أو ليبية ومصرية تم حجزها من طرف السلطات البحرية التونسية بسبب دخول هذه السفن الى المياه الاقليمية وتعمد الصيد فيها” .

“ومع ذلك ليست هذه المراكب الا عينة بسيطة للنهب الذي تتعرض له الثروة السمكية التونسية ناهيك وأن الأمر يتعلق بدولة تمتلك أسطولا بحريا للصيد البحري مكون من سفن متطورة جدا وقادرة على الابحار حيث لا يمكن للبحارة التونسيين الابحار ونعني لذلك المياه العميقة التابعة للجغرافيا التونسية “.

“أين اللجنة التي تم احداثها سنة 2019 صلب رئاسة الحكومة وتتولى ضبط الاستراتيجبة الوطنية في المجال البحري وتبت في المسائل ذات العلاقة بالفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة أو الولاية التونسية .

“في سياق متصل ، أفاد عضو اتحاد الاعلاميين العرب عن فرع تونس رشاد المثلوثي ، أن الثورة السمكية المنهوبة من طرف البحارة الاجانب قدر ب30 بالمائة من اجمالي الانتاج الوطني بما يناهز ال150 الف طن من أسماك عائمة وأسماك قاعية وقشريات “.