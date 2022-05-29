مجلس وزاري باشراف بودن ينظر في تقدم انجاز محاور البرنامج الوطني للاصلاح

اهتم مجلس وزاري، انعقد، باشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، امس السبت بقصر الحكومبة بالقصبة، بمزيد استحثاث تقدم انجاز محاور البرنامج الوطني للاصلاح، وخاصة مدى تقدم دخول الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التونسي حيّز النفاذ.

وتتعلق هذه الاجراءات العاجلة، بالخصوص بدعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل وإعادة تنشيط الاستثمار وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لدفع التصدير، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة، الاحد.

وتابع المجلس الوزاري، الذي تباحث بالخصوص مزيد استحثاث تقدم انجاز محاور البرنامج الوطني للإصلاح، تقدم تنفيذ برنامج حوكمة الطاقة وتركيز خطة عمل لمساندة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لربط محطات انتاج الطاقة الكهربائية بالطاقات المتجددة لتتولى تسويقها بعد ذلك، والمشاريع المتعلقة بانتاج الهيدروجين الأخضر، وفق بلاغ نشرته .

وتم النظر، ايضا، في سبل الشروع في تخصيص مدخرات عقارية تخصص بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية لاحداث مناطق صناعية تستجيب لحاجيات كبار المستثمرين من ناحية المساحة والخدمات.

وتداول المجلس الوزاري بخصوص تنفيذ الخطة الوطنية لتأمين الحاجيات اليومية للمواطن من المواد الأساسية والتحكم في مسالك التوزيع مع مزيد تدعيم سياسة التزود وتنويع مصادرها وتأمين مخزون استراتيجي.

وتناول، كذلك، برنامج الإحاطة بالفئات الاجتماعية الضعيفة والتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال برامج جديدة تساعد على بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة.

وتطرق المجلس، في ذات الاطار، الى ضرورة ضمان افضل الظروف من اجل انجاح الامتحانات الوطنية وتعميم الأقسام التحضيرية في جميع مناطق الجمهورية بداية من السنة القادمة متابعا في نفس التوجه الاستعدادات للامتحانات الجامعية واصلاح الاطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهائد الجامعية.

واطلع على برنامج تقدم تركيز الاقتصاد الثقافي الرقمي والمؤسسات الناشئة في خلق بنية تحتية للتصنيع الثقافي في تونس.

واهتم المجلس الوزاري من جهة أخرى، ببرنامج تركيز وحدات تثمين وفرز النفايات في جميع مناطق الجمهورية، وفق المصدر ذاته.

وتولى المجلس وضع خطة زمنية لدخول الختم المرئي حيز التطبيق بالنسبة لجميع الوثائق الإدارية، مع ربط المؤسسات العمومية بنفس منظومة تبادل الوثائق لحذف المطالبة بالنسخ المطابقة للأصل بالاضافة الى متابعة انجاز الهوية الرقمية التي ستدخل حيز الاستغلال في بداية شهر جويلية وستمكن تدريجيا من حذف اجراء التعريف بالإمضاء.

وتباحث المجلس الوزاري، حسب بلاغ رئاسة الحكومة، بشان تقدم انجاز الخطة الوطنية لإعادة التدريب المهني وتمكين الشباب والموارد البشرية من مهارات جديدة تتطابق مع حاجيات سوق الشغل وتوفير الموارد البشرية والمهارات المطلوبة من طرف الشركات الكبرى التي شرعت الحكومة في استقطابها في تونس مع تخصيص برنامج كبير سيتم الإعلان عنه قريبا يخصص التشغيل والشباب.

واستعرض المجلس الخطة الوطنية لإصلاح خدمات النقل البرية والجوية والبحرية ومدى تقدم الأعمال التحضيرية لاطلاق مشروع المياه العميقة بالنفيضة.

وتم التداول، ايضا، بخصوص دخول برنامج الإحالة المبكرة على التقاعد حيز النفاذ بالتنسيق مع برنامج إعادة توظيف الموظفين العموميين وتفعيل العمل بمنظومة العمل عن بعد.

وتم التوقف خلال هذا المجلس عند الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الصحة العمومية، وتحسين تجهيز المستشفيات ومدى تقدم الاعداد لانطلاق الدراسات المتعلقة بانجاز المدينة الطبية بالقيروان، مع الاطلاع على تطورات الوضع الصحي ومتابعة اليقظة الكاملة بخصوص تطور الأوضاع في علاقة بجائحة كوفيد-19.

وأكد المجلس الوزاري مواصلة متابعة اعداد القائمة السلبية للتراخيص لتحرير المبادرة الخاصة والجماعية قبل موفى هذه السنة مع اقرار المتابعة بشكل دوري.