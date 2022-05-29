منوبة: بداية من يوم غد الاثنين تركيز 17 مكتب تسجيل للناخبين بمناسبة الاستفتاء الوطني المزمع إجراؤه في 25 جويلية المقبل

تشرع الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة بداية من يوم غد الاثنين، في تركيز 17 مكتب تسجيل قار للناخبين بمناسبة الاستفتاء الوطني المزمع إجراؤه يوم 25 جويلية المقبل، وذلك لتأمين خدمات التسجيل وتحيين التسجيل بصفة مسترسلة بالبلديات ومراكز البريد وبعض الفضاءات التجارية الكبرى، وفق ما أكده اليوم الأحد، المنسق الجهوي للهيئة، حسني السحباني.

وأضاف السحباني، لـ(وات)، أن تركيز المكاتب يأتي عقب انطلاق العمل الميداني لفرق التسجيل المتنقلة، والذي شمل في يومه الاول المهرجان الوطني لرياضة المشي، على ان تتواصل بمختلف المناطق بعد ان توفر لها الهيئة الاعوان والآليات اللازمة للاتصال بالمواطنين وتعريفهم بالواجب الانتخابي.

وأشار، إلى ان الهيئة قامت في إطار لجنة انتداب جهوية، بالتنسيق مع مكتب التشغيل بمنوبة، بانتداب 45 عون تسجيل بعد نشر بلاغات انتداب في الغرض، حيث تم تم تكوينهم امس على تقنيات التسجيل بالمركز الجهوي لتكوين وتطوير الكفاءات.

كما تواصل حاليا اجراءات انتداب 10 خطط لدعم فريق الهيئة الاداري في الاعلامية والسياقة والخدمات وغيرها، فضلا على ضبط خطة تدخل ميدانية للتحسيس بالتسجيل وتحيين التسجيل في مختلف مناطق الولاية لتوسعة برنامج التسجيل المستمر.

يشار الى ان عدد الناخبين المرسّمين بالسجل الانتخابي بولاية منوبة يبلغ 224 الف ناخب وناخبة، حسب آخر الاحصائيات في 2019 الانتخابات الرئاسية .