تطاوين: قافلة طبية تجرى 44 عملية جراحية على العيون لفائدة مسنين ومعوزين من معتمديتي رمادة وذهيبة

استفاد 44 مسنا ومعوزا من معتمديتي رمادة وذهيبة من خدمات قافلة طبية لجراحة العيون زارت المستشفى المحلي برمادة مساء يومي الجمعة والسبت 27 و 28 ماي الجاري.

وتولى الفريق الطبي بإشراف الطبيبن الشريف الرايس وهيكل النيفر إجراء عمليات جراحية على العيون على المرضى بعد أن تم التعرف على حالتهم الصحية في قافلة سابقة انتظمت خلال شهر فيفري الماضي، وتم تخصيصها للتقصي وللقيام بعيادات طبية.

وتولى نادي البصر، بمساعدة الادارة الجهوية للصحة، توفير الاطار الطبي والتجهيزات، فيما امنت جمعيات “العون المباشر” و”تونس الخير” و”غمراسن للتواصل” الدعم المادي واللوجستي، والتنسيق والاعداد لهذه القافلة التي ساعدت عددا من المعوزين والمسنين غير القادرين على التحول الى مراكز بعيدة ومكلفة لعلاج اعينهم، في ظل غياب شبه تام لهذا الاختصاص في الجهة المقدر عدد سكانها بحوالي 150 الف نسمة.