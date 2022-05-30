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بودن: تعميم تجهيز السيارات الادارية ب”GPS”

2022/05/30 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

دعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منشور حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 وجّهته يوم 20 ماي 2022 إلى الوزراء ورؤساء الهياكل والولاة، كل الوزارات والمؤسسات والهيئات إلى مضاعفة جهودها لترشيد نفقاتها خلال الفترة المقبلة 2023-2025 من خلال جملة من الإجراءات من بينها عدم تجاوز نسبة تطور بـ 3% كحد أقصى عند ضبط التقديرات، والعمل على تخصيص هذه الزيادة أساسا لخلاص المتخلدات ولتغطية النفقات المنجرة عن عمليات توسعة أو إحداثات جديدة,

كما دعت رئيسة الحكومة عند ضبط نفقات التسيير الى مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام بما جاء بالمناشير والتراتيب الجاري بها العمل الصادرة في الغرض بخصوص استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها أو الخاصة بالسيارات الوظيفية، والعمل على تعميم تجهيز سيارات المصلحة بمنظومة GPRS ، والتسريع في إجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال وذلك بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية وفق موزاييك.

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