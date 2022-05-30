عاجل: معركة بين مهاجرين في صفاقس تسفر عن مقتل أحدهم ‎‎طعنا بالة حادة..

جدت فجر اليوم الاثنين, على الساعة الثالثة صباحا معركة بين مجموعة من الأفارقة جنوب الصحراء بحي البحري بصفاقس تم خلالها إستعمال الأسلحة البيضاء .

وقد أسفرعن هذه المعركة,إصابة شخص غيني الجنسية يبلغ من العمر 35 سنة بطعنة توفي على إثرها بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة .

وأفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي في تصريح لاذاعة الجوهرة أنه تم فتح بحث تحقيقي من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 ضد كل من ستكشف عنه الأبحاث من أجل قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار ، مبينا أن الأبحاث لا تزال متواصلة للكشف عن دواعي و أسباب هذه الجريمة و لإيقاف الجناة الذين لا يزالون في حالة فرار.