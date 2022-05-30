بن عروس : تركيز مكاتب تسجيل قارّة للناخبين بمقرات البلديات وأخرى متنقلة بمكاتب البريد والفضاءات التجارية الكبرى

شرعت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس في تركيز مكاتب تسجيل قارة بمقرات البلديات والدوائر التابعة لها وأخرى متنقّلة شملت، اليوم الاثنين، مكاتب البريد والفضاءات التجارية الكبرى بمختلف مناطق الولاية.

ووفق ما صرّحت به المنسقة الجهوية للهيئة ببن عروس، ايناس الجليدي، اليوم لـ”وات”، فقد تم تعميم المكاتب القارّة على كافة البلديات، وذلك لتحيين السجل الانتخابي، وتوفير خدمة التسجيل للمواطنين في أقرب المرافق منهم.

وقد شرعت الهيئة، بداية من يوم أمس الأحد، عن طريق فرقها المتنقلة، في تقديم هذه الخدمات للمواطنين وذلك بالأسواق الأسبوعية قبل ان تركز انشطتها المتنقلة اليوم بمراكز البريد والفضاءات التجارية الكبرى، على ان تواصل في نفس التمشي خلال الايام العشرة القادمة.

هذا وقد شرعت الهيئة وسط الأسبوع المنقضي في قبول المترشحين لشغل عضوية مكاتب التسجيل، كما مكّنتهم من دورة تدريبية أمّنها مختصون، حيث بلغ اجمالي عدد المقبولين الى حد الان 50 متكونّا، مع تواصل الاختبارات خلال اليومين الحاليين لقبول حوالي 20 عضوا بمكاتب التسجيل بالهيئة الفرعيّة.

ويبلغ عدد المسجلين بالسجل الانتخابي بالدائرة الانتخابية لولاية بن عروس، وفقا لاحصائيات الانتخابات الأخيرة لسنة 2019، أكثر من 361 ألف مسجل.