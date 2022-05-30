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هام: هذا فحوى لقاء الطبوبي بالناطق الرسمي باسم الحكومة..

2022/05/30 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الإثنين 30 ماي 2022، أن لقاء جمعه بالمناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي خلال مشاركته في فعاليات إطلاق “برنامج جديد لدعم إحداث المؤسسات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

وكشف الطبوبي، أنّ هذا اللقاء الثنائي تمحور حول بعض المسائل المتعلّقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبعض الاستحقاقات الاجتماعية، مشيرا إلى أن”الاتحاد ليس من دعاة التصعيد ويفصل بين المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وشدّد في الوقت نفسه، على ضرورة إيجاد الحلول خصوصا في ظلّ تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وصبر الاتحاد لأكثر من 10 أشهر، وفق تصريحه لموزاييك .

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