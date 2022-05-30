عبير موسي: ”الاستفتاء سيُدلَس”

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتصرف في الجمهورية كمزرعة وتونس تحولت إلى دولة خلافة.

وقالت عبير موسي في تصريحها لاذاعة شمس اليوم الإثنين 30 ماي 2022، إن انتخاب قيس سعيد لا يخول له أن يصبح فوق القانون، وشددت على وجود تسييس لمكتب الضبط.

وأوضحت في هذا السياق أن الحزب الدستوري الحر وجه مراسلة اليوم إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية عن طريق مبعوث من الحزب وهو بصدد الإنتظار منذ أكثر من ساعة.

وقالت إن جميع مراسلات الدستوري الحر يتم التعامل معها بانتقائية، واعتبرت أنه في صورة عدم قبول المراسلة فذلك يُعد جريمة فساد إداري وفق تصريحها.

وتوجهت عبير موسي بالقول لرئيس الدولة ‘لو لديك ذرة احترام للشعب وذرة ثقة في نفسك فلتجبني نقطة بنقطة على مراسلتي بخصوص أمر دعوة الناخبين للاستفتاء’.

وذكرت المتحدثة أن الإستفتاء سيُدلَس، وتابعت أن هذا الإستفتاء مُدلَس منذ الآن حيث تم خرق القانون بهذا الخصوص.

وصرّحت موسي أن الوضع مُدلس منذ الاستشارة الوطنية وفق تعبيرها.