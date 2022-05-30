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قفصة: الشركة الجهوية للنقل القوافل تقتني 4 حافلات جديدة مزدوجة للنقل المدرسي والبلدي

2022/05/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تعزّز أسطول حافلات الشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة باقتناء 4 حافلات مزدوجة جديدة مخصّصة للنقل المدرسي والبلدي لفائدة الولايات الراجعة لها بالنظر وهي قفصة، وتوزر، وسيدي بوزيد، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، المكلّف بالإعلام بالشركة كريم حاجي.

وأضاف كريم حاجي، في تصريح لـ”وات”، أن القيمة المالية الجملية لاقتناء الحافلات قدرت بحوالي 3 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذه الحافلات ستمكّن من تخفيف الضغط على اسطول نقل الشركة وتوفير خدمات افضل.

واشار إلى أن الشركة اقتنت مطلع شهر ماي الجاري 5 حافلات جديدة عادية للنقل المدرسي، ومن المبرمج أن تقتني خلال شهر جوان الجاري 5 حافلات عادية أخرى، ليبلغ بذلك عدد الحافلات الجديدة للشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة 14 حافلة جديدة.

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