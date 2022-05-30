في قضية “ارتكاب أمر موحش تجاه الرئيس”: هذا ما قرره القضاء في حق أبو يعرب المرزوقي..#خبر_عاجل

أجّلت الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس استنطاق المفكّر أبو يعرب المرزوقي بخصوص الإتهامات الموجّهة إليه بـ ”ارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة” إلى تاريخ 6 جوان 2022، وفق ما أكّد فريق الدفاع.

وأوضح الأستاذان سمير ديلو وإسلام حمزة، عضوا هيئة الدفاع عن أبو يعرب المرزوقي، في تدوينتيهما على حسابيهما بفيسبوك أنّ موكلهما مثل اليوم الإثنين 30 ماي 2022 أمام الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس بشأن 5 شكايات مقدّمة من محاميتين في حقّ رئاسة الجمهوريّة على خلفيّة 5 تدوينات على حسابه في فيسبوك تحتوي، حسب الشّكايات، على ” عبارات وألفاظ تمسّ من هيبة الدّولة التّونسيّة وفيها إساءة كبيرة وتهجّم واضح على القائد الأعلى للقوّات المسلّحة في شخص رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد “.

وقد تمّ توجيه الشّكايات إلى القضاء العسكريّ بتهمة التّآمر على أمن الدّولة وتحقير القائد الأعلى للقوّات المسلّحة وإحداث البلبلة في الأوساط الإجتماعيّة والسّياسيّة ، وقد تخلّت عنها المحكمة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس لفائدة القضاء العدلي لانتفاء الصّبغة العسكريّة ولأنّها تُعَدّ مبدئيّا من قبيل القيام بأمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة وفقا للفصل 67 من المجلّة الجزائيّة، حسب ما ذكر المحاميان في تدوينتيهما.