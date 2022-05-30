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الزكراوي: “أرفض المشاركة في اللجنة القانونية حتى لا أكون شاهد زور”

2022/05/30 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي، انه لم يتلقى أي اتصال من العميد الصادق بلعيد للمشاركة في اللجنة القانونية صلب الهيئة الاستشارية من أجل إرساء الجمهورية الجديدة.

وأضاف الزكراوي،في تصريح لإذاعة الديوان أف أم أنه لن يُشارك في اللجنة القانونية في صيغتها الحالية إلا في حال كانت لها سلطة تقريرية ويقع الحد من سلطة رئيس الجمهورية، موضحا أنه لا يريد أن يكون “شاهد زور” على حد قوله.

واعتبر في السياق ذاته، أن اللجنة القانونية وُلدت ميتة في غياب عمداء وعميدات كليات الحقوق والقانون والعلوم السياسية، مشددا على أنهم رفضوا المشاركة لأنهم أدركوا أن المسار برُمته أحادي.

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