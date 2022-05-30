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رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام لاتحاد الغرف العربية

2022/05/30 أخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي وذلك بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول
وتطرق اللقاء وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى الجهود التي تبذلها تونس لجذب الاستثمارات وتوفير المناخ المناسب لذلك، علاوة على دور اتحاد الغرف العربية في تطوير نسق التجارة البينية بين تونس والدول العربية وباقي التكتلات الإقليمية
كما تم التعرّض إلى دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية وفي تمويل المشاريع ودعم حاضنات الشركات الناشئة والأعمال في تونس
وأكّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، أهمية الدور التاريخي للغرف العربية في بناء علاقات تعاون اقتصادي وإحداث فرص استثمارية جديدة في الدول العربية خارج الأسس التقليدية التي أثبتت التجربة بأنها لم تحقق الأهداف المرجوّة منها

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