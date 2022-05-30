انطلاقة إيجابية لتوننداكس لهذا الأسبوع

أقفلت معاملات، الإثنين، ببورصة تونس بنسق إيجابي وزاد توننداكس بنسبة 0،26 بالمائة وبلغ النقطة 7372،93 وسط قيمة معاملات بقيت في مستويات ضعيفة، بحسب مؤشرات الوسيط بالبورصة التونسيّة للأوراق المالية.

وتصدر سهم سلكوم قائمة الارتفاعات وزاد سعره بنسبة 4،4 بالمائة (4،270 دينار) دون أن تتجاوز قيمة المبادلات على السهم الألف دينار. وسجلت الشركة تراجعا بنسبة 10،3 بالمائة في سعر سهمها منذ بداية سنة 2022.

وانهى سهم السكنى الحصذة على منحى إيجابي وتطوّر سعره بنسبة 4،1 بالمائة (2،290 دينار) وسط معاملات شبه غائبة.

وتكبّد سهم شركة التأمين وإعادة التأمين أعلى الخسائر للحصّة بعد تراجع قيمته بنسبة 4،5 بالمائة (114،600 دينار) مع قيمة معاملات لم تتجاوز 3 آلاف دينار.

وتراجعت قيمة سهم بطارية أسد بنسبة 2،3 بالمائة (1،280 دينار) في ما تمكن السهم من جذب معاملات بحجم 45 ألف دينار. وتقهقر سعر السهم بنسبة 23،4 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وكان سهم الشركة التونسية للبلدور الأكثر تبادلال خلال الحصّة. وأقفل السهم عند سعر 8،170 دينار بعد تسجيله ارتفاعا بنسبة 0،9 بالمائة. وتمكن السهم من جذب معاملات بحجم 653 ألف دينار أي ما عادل 20 بالمائة من قيمة المعاملات الجملية للحصّة.