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وزارة الصحة تسجّل 8 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا و 510 إصابة جديدة خلال الأسبوع المنقضي

2022/05/31 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


سجّلت وزارة الصحة خلال الفترة ما بين 23 و29 ماي الجاري، 8 وفيات جراء فيروس كورونا و 510 إصابة جديدة بالكوفيد، حسب ما جاء في المعطيات الإحصائية لتحيين الوضع الوبائي المتعلق بانتشار هذا الفيروس، والتي تم نشرها ، اليوم الثلاثاء، على الصفحة الرّسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية خلال الأسبوع المنقضي 3.78 بالمائة (510 تحليلا ايجابيا) بعد إجراء 13480 تحليلا مخبريا. وقد تم خلال الفترة المذكورة إيواء 27 حالة جديدة بالمستشفيات العمومية والمصحّات الخاصة.

وارتفع بحسب هذه المعطيات، العدد الجملي للوفيات جراء كوفيد 19 منذ بداية انتشاره في تونس في مارس 2020، إلى 28.641 حالة وفاة في حين بلغ العدد الجملي للتحاليل الإيجابية المسجّلة خلال ذات الفترة، 1.042.872 تحيلا إيجابيا .

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