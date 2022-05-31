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ضبط ستة أشخاص من أجل “اجتياز الحدود البحرية والبرية خلسة”

2022/05/31 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

احتفظت فرقة الإرشاد البحري بصفاقس، أمس الإثنين، بشخصين من أجل “تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة”، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر ذاته، على صفحته على موقع “فيسبوك”، أن دورية تابعة لفرقة الإرشاد الحدودي برجيم معتوق من ولاية قبلي ضبطت شخصين بجهة “المطروحة” لدى اجتيازهما للحدود الجزائرية التونسية خلسة.

كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد الحدودي بدوز (قبلي) من ضبط شخصين يحملان جنسيتي بلدين إفريقيين (جنوب الصحراء) بصدد اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

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