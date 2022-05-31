اضراب وطني بكامل فروع “الصوناد” في هذا التاريخ..

قرّرت الجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في اضراب وطني بالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه نصف يوم الثلاثاء 7 جوان القادم، وذلك على خلفية ما اعتبرته سياسة التسويف والمماطلة والبيروقراطية من رئاسة الحكومة للتأشير النهائي في ملف فتح الآفاق بصنف جديد للتدرج المهني (صنف سادس جديد) وتطبيقه، حسب ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للمياه، حسين الشارني.

وأضاف الشارني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تحركا احتجاجيا آخر ينطلق يوم 8 جوان القادم من خلال تنفيذ وقفات احتجاجية حضورية لمدة ساعتين لاعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من الساعة الثامنة صباحا الى العاشرة صباحا الى حين تطبيق الصنف السادس الجديد الذي صادقت عليه رئاسة الحكومة منذ 13 جانفي 2022 وحظي بالموافقة المالية والتنفيذية الا انه لم تقع الى حد الآن المراسلة في الموضوع لتطبيق ما تمت المصادقة عليه.

وفسّر أن التدرج المهني بالشركة يضم حاليا خمسة اصناف ولكن بحكم الترفيع في سن التقاعد فإن الأمر استوجب إضافة صنف جديد للتدرج المهني، لافتا الى أن حوالي 1300 عون ينتظرون تفعيل هذا الصنف لاحقيتهم في التمتع به وتوفر الشروط فيهم.

وقال إن تعطل ملف الصنف الجديد انجر عنه عدم تمتع اكثر من 100 عون بالتدرج السادس لاحالتهم على التقاعد الى جانب عدم تفعيل وتعطيل التصنيف الجديد لاعوان القباضة والحراسة واعوان التنظيف والمهندسين والمتصرفين طبقا لقائمة المسالك المهنية الجديدة وتعطيل تطبيق مقتضيات النظام الاساسي الخاص وتفعيل محضر اتفاق 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بالترقية الاختيارية والمناظرات الداخلية بعنوان سنوات 2014 و 2015 لاصدار البلاغ خلال شهر جويلية 2022 وتمكين الاعوان المنتدبين بالمناظرات الخارجية من التصنيف المهني المستوجب عند الانتداب.

وجاء قرار الاضراب، حسب بيان اليوم الثلاثاء، إثر اجتماع المكتب التنفيذي للجامعة يوم 28 ماي الجاري الذي تدارس عديد المسائل والاشكاليات المتعلقة بولايتي تطاوين وقفصة وبمركب غدير القلة، داعية الى التمسك بالغاء المنشور عدد 20 لسنة 2021 المتعلق بالتفاوض مع النقابات.