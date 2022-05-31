توننداكس ينهي معاملات الثلاثاء على شبه استقرار

أنهت بورصة تونس معاملات، الثلاثاء، على شبه استقرار بعد أن تراجع مؤشرها المرجعي توننداكس بشكل طفيف (0،06 بالمائة) وأقفل عند مستوى 7377 نقطة وسط مبادلات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها 2،2 مليون دينار، بحسب ما تقدم به الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وتصدر سهم بي أتش بنك للإيجار المالي قائمة الارتفاعات. ودون تسجيل أي مبادلات تمكن السهم من تحقيق ارتفاع بنسبة 4،5 بالمائة ليصل إلى مستوى 1،630 دينار.

وأنهى سهم الشركة التونسية للبنك الحصّة بشكل إيجابي وتطوّر سعره بنسبة 1،6 بالمائة (3،760 دينار). وتمكن السهم من جذب معاملات بقيمة 48 ألف دينار. ويعود ثاني أفضل أداء في القطاع البنكي، بعد بنك تونس العربي الدولي، إلى سهم الشركة التونسية للبنك إذ تحسن في اداؤه بنسبة 26،2 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وتكبّد سهم اسمنت بنزرت أعلى الخسائر للحصة وفقد نسبة 4،5 بالمائة من قيمته (1،490 دينار).

وظهر سهم التونسيّة لصناعة الورق، أيضا، من بين الأسهم الأكثر تراجعا بعد أن خسر 1،8 بالمائة من سعره (5،870 دينار). يذكر أن السهم تمكن من جذب مبادلات بحجم 29 ألف دينار خلال الحصّة.

وكان سهم “تأمينات مغاربية” الاكثر حركية وعمل على جذب معاملات بقيمة 325 ألف دينار واستقر سعر السهم عند مستوى 59،990 دينار.