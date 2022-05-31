توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الانتخابات ووزارة الخارجية حول الاعداد المادي واللوجستي للاستفتاء والانتخابات التشريعية

تولى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة، التوقيع على مذكرة تفاهم حول التنسيق في مجال الاعداد المادي واللوجستي للاستفتاء والانتخابات التشريعية لسنة 2022 بالخارج.

وأفادت هيئة الانتخابات في بلاغ لها، بأن هذه المذكرة تضبط التزامات الطرفين بهدف الاعداد الجيد للموعدين الانتخابيين لسنة 2022، كما تنص على إحداث لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة.

وأشاد رئيس هيئة الانتخابات، بمستوى التعاون والتنسيق بين الهيئة ووزارة الشؤون الخارجية خلال كل الاستحقاقات الانتخابية منذ سنة 2011، مشيرا إلى أن الوزارة تعد شريكا أساسيا للهيئة في إنجاح الاستفتاء الوطني والانتخابات التشريعية بالخارج، وضمان مشاركة واسعة للتونسيين المقيمين بالخارج.

من جهته، أكد الجرندي استعداد الوزارة التام لوضع كل إمكانيات الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الموعدين الانتخابيين الهامين.

يشار الى أن عمليات الاقتراع بالنسبة الى الناخبين المقيمين خارج الوطن تنطلق يوم السبت 23 جويلية 2022 وتنتهي يوم 25 من نفس الشهر، تاريخ انطلاق التصويت بالنسبة الى التونسيين في الداخل.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد أعلن في ديسمبر من العام الماضي عن خارطة طريق، تتضمن اجراء استفتاء على دستور جديد بعد استشارة الكترونية، في 25 جويلية 2022، واجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022 .