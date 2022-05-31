عقوبات مكتب الرابطة بخصوص الجولة الختامية من مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى

قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء معاقبة الترجي الجرجيسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5 الاف دينار من اجل العود في رمي المقذوفات المتنوعة طيلة المقابلة امام امل حمام سوسة يوم الاحد الماضي لحساب الجولة السادسة والاخيرة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.

كما تمت معاقبة لاعب الترجي الجرجيسي مالك بحر بمنعه من اللعب لثلاث مقابلات وخطية مالية قدرها 5 الاف دينار على خلفية تبادل الشتائم والسب مع بعض اعوان الامن في نهاية المقابلة امام نجم المتلوي في اطار الجولة الخامسة من مرحلة تفادي النزول.

ومن جهة اخرى، تقرر تاجيل البت في الملف التاديبي لمقابلة نجم المتلوي والاولمبي الباجي التي دارت يوم الاحد الفارط ضمن الجولة الاخيرة من منافسات مرحلة تفادي النزول لعدم ورود ورقة المباراة الاصلية الى حدود انتهاء جلسة اجتماع مكتب الرابطة.

هذا وتم استدعاء الكاتب العام لنجم المتلوي لحضور اجتماع مكتب الرابطة لسماع اقواله حول الاحداث التي جدت اثر نهاية المقابلة امام الاولمبي الباجي.