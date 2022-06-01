نادال يهزم ديوكوفيتش ويتأهل لنصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة

تغلب الإسباني رفائيل نادال المصنف الخامس عالميا امس الثلاثاء على منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا وبطل العام الماضي، بثلاث مجموعات مقابل مجوعة بواقع 6-2 و4-6 و6-2 و7-6 ليبلغ نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس).

وسيلتقي نادال، بطل رولان غاروس 13 مرة، في الدور نصف النهائي مع الألماني الكسندر زفيريف من أجل حجز مقعد في النهائي يوم الأحد المقبل.

وجاء تأهل زفيريف بعد تخطى عقبة الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف السادس عالميا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بواقع 6-4 و6-4 و4-6 و7-6 في المباراة التي جرت بينهما في الدور ربع النهائي.