الأثيوبي جيرما يحقق أفضل زمن عالمي بسباق 3000 متر موانع هذا الموسم

أحرز العداء الأثيوبي لاميشا جيرما أفضل زمن في سباق ثلاثة آلاف متر موانع في العالم هذا الموسم، وذلك خلال منافسات لقاء أوسترافا التشيكي لألعاب القوى، ثامن جولات الدوري الماسي.

وسجل جيرما حامل فضيتي بطولة العالم وأولمبياد طوكيو الصيف الماضي، زمنا قدره 7:58.68 دقائق محققا أحد أفضل الأزمنة في التاريخ خلال مسابقة ثلاثة آلاف متر موانع.

وبات العداء البالغ من العمر 21 عاما، العداء الثالث عشر فقط في التاريخ الذي ينزل تحت حاجز الثماني دقائق في هذا السباق وأول أثيوبي يحقق هذا الانجاز.

ويعد العداء الوحيد الناشط حاليا والذي نزل تحت حاجز الثماني دقائق هو المغربي سفيان البقالي حامل الذهبية الأولمبية في طوكيو، والذي حقق هذا الإنجاز (7:58.15 دقائق) في لقاء موناكو عام 2018.

وفي بقية نتائح لقاء أوسترافا ، فاز البريطاني ريس بريسكود بسباق 100 م محققا زمن 9.93 ثوانٍ وهو رقم قياسي شخصي.

وفي مسابقة 200 م، كان الفوز من نصيب النيجيرية أميناتو سيني (22.21 ث) أمام الاسطورة الامريكية أليسون فيليكس التي حلت ثانية (22.78 ث).

أما في سباق 800 م، فقد فاز العداء الكيني إيمانويل وانيوني الصاعد (17 عامًا) وبطل العالم للناشئين الصيف الماضي، باللقب بعدما سجل زمنا قدره 1:44.15 دقيقة في السباق الأول في مسيرته خارج بلاده.

وفي 300 م حواجز، وهو سباق لا يعتمد في العديد من البطولات، كان الفوز من نصيب الهولندي فيمكي بول صاحب الميدالية البرونزية الأولمبية في 400 م حواجز محققا أفضل زمن في التاريخ (36.86 ثانية).