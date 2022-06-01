قبلي: تنظيم ورشة عمل في اطار وضع رؤية تنموية محلية شاملة لبلدية جمنة

نظمت بلدية جمنة بالشراكة مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد صباح اليوم الاربعاء باحد الفضاءات السياحية بمدينة دوز، ورشة العمل الثالثة ضمن المنتدى الاقتصادي المحلي لبلدية جمنة الذي يتنزل في اطار برنامج “ادامة”

واوضح رئيس بلدية جمنة نزار الناجح ل”وات” ان هذه الورشة تندرج ضمن سلسلة من الورشات التي يتم انجازها قصد وضع رؤية تنموية محلية شاملة لبلدية المكان عبر تثمين واستغلال نقاط القوة الاقتصادية للمنطقة وخاصة منها القطاع الفلاحي وبالاساس مجال تسويق التمور

واضاف المصدر ذاته انه يتم العمل، بالتعاون مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، على انجاز منصة رقمية لترويج التمور مع التقدم بخطوات كبيرة في مشروع بعث شركة ستتولى انشاء وحدة تخزين كبرى للتمور بالجهة يكون من مشمولاتها تجميع كميات كبيرة من الصابة والعمل على تسويقها

واشار الى ان هذه الشركة ستمثل نواة لمركب او قطب صناعي يجمع بين كافة الاطراف المتدخلة في منظومة انتاج وتجميع وترويج التمور على الصعيدين الوطني والدولي، مع حسن تثمين المنتوج والتوجه نحو بعض الصناعات التحويلية التي ستمكن من الترفيع في مدخول الفلاحين

وفي ذات السياق، اكد الناجح ان هذا المشروع يرمي ايضا الى تعزيز الدور الاقتصادي للبلدية لتتجاوز بذلك النظرة التي تحصرها في تقديم بعض الخدمات الادارية او خدمات النظافة لتنفتح بشكل اكبر على مشاغل الاهالي وتدفع بعجلة التنمية بالجهة