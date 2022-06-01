غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تنظم الدورة الرابعة لمنتدى تونس للأعمال والتصدير يومي 8 و9 جوان 2022

من أجل تموقع أفضل للمنتوجات التونسية في الأسواق العالمية

تنعقد الدورة الرابعة لمنتدى تونس للأعمال والتصدير « Tunisia Business Export » يومي 8 و9 جوان 2022 بمدينة صفاقس بحضور مرتقب ل132 مورد أجنبي ومركزية شراء من 12 دولة بهدف رئيسي طموح وهو المساهمة الفعلية في تحسين مؤشرات تموقع المنتوجات التونسية في الأسواق العالمية.

وستكون جهة صفاقس بفضل هذا المنتدى الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة لصفاقس على مدار يومين محط أنظار الأوساط الاقتصادية في الداخل والخارج بالنظر إلى أهمية البرنامج والمضامين المقترحة في إطارهذه التظاهرة الاقتصادية الهامة واعتبارا لنوعية الضيوف والخبراء وممثلي الهياكل التجارية والمؤسسات الصناعية التي ستسجل حضورها.

وقد اختارت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس أن تخصص هذه الدورة من المنتدى لمختلف القطاعات بعد أن اهتمت في دوراتها السابقة بقطاعي الصحة والصناعات الغذائية، وذلك اعتبارا لما للتنوع القطاعي اليوم من أهمية إستراتيجية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني خصوصا بعد جائحة كوفيد19 .

وتضم قائمة البلدان المشاركة في المنتدى كلا من الكوت ديفوار ونيجيريا والكامرون وكونغو برازافيل والباكستان وبوركينا فاسو والسينيغال والتشاد وغينيا كوناكري والمغرب والجزائر وليبيا.

يشتمل برنامج هذه التظاهرة الاقتصادية المميزة على ندوة علمية بعنوان “حدود العولمة في مواجهة الأزمات الاقتصادية” ومعرض لمنتوجات المؤسسات التونسية المشاركة ولقاءات شراكة مباشرة مع الموردين ومركزيات الشراء الأجنبية.