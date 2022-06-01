بنزرت: استرجاع العقار الدولي الفلاحي “برج الذهب 4” بغزالة

أفادت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز ولاية بنزرت نهلة مومن بانه تم اليوم الاربعاء استرجاع العقار الدولي الفلاحي “برج الذهب4″ والواقع بمعتمدية غزالة.

وأوضحت مومن ل”وات” ان عملية استرجاع العقار البالغ مساحته اكثر من 7 هكتارات ويضم أشجار زيتون ولوز، تندرج في اطار تنفيذ قرار استعجالي صادر عن محكمة الاستئناف بتونس والقاضي بإخراج احد الأشخاص من المقسم الدولي “برج الذهب 4” وذلك لانتهاء المدة الكرائية وعدم التزامه بخلاص معينات الكراء.

وأضافت انه سيتم لاحق النظر في إعادة توظيفه في اطار بتة عمومية او في اطار الية مقاسم الفلاحين الشبان.

يشار ان عملية تنفيذ قرار استرجاع العقار تمت بحضور مختلف الأطراف المتدخلة من مصالح الإدارة الجهوية لاملاك الدولة والتنمية الفلاحية والهياكل الأمنية والإدارية والقضائية .