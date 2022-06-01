بشبهة الاستيلاء على أموال راجعة للدولة: بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس إقليم “الصوناد” بسوسة..

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، اليوم الأربعاء، بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس اقليم الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) بسوسة، وذلك على خلفية شبهات بتعمّده استخلاص فائدة لنفسه او لغيره دون وجه حق، والاستيلاء على اموال راجعة للدولة وضعت تحت يده بموجب الوظيف.

وأوضح المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي بها، معز اليوسفي، في تصريح لـ”وات”، ان قاضي التحقيق بذات المحكمة كان اصدر الأسبوع الماضي بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين اثنين بإقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بسوسة، وأبقى اثنين اخرين بحالة سراح أحدهما رئيس الإقليم، في حين تحصّن موظفان آخران بالفرار.

وذكر ان النيابة العمومية كانت أذنت منذ شهر نوفمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي ضد جملة من الاعوان العموميين وعددهم 6 يعملون بإقليم الشركة بسوسة من اجل جملة من التهم تتعلق بالاستيلاء على اموال عمومية، مشيرا إلى أنّ الأبحاث في ملف القضية مازالت متواصلة للكشف عن معطيات أخرى.